Тайсон подписал контракт с бразильским клубом - СМИ

Тайсон выступает в Украине более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжит карьеру бразильском "Интернасьонал".

Тайсон согласовал со своим родным клубом соглашение на два сезона, которая будет действовать с лета 2021-го года, сообщает UOL Esporte.

"Мое желание - вернуться в "Интернасьонал", но это зависит не только от меня, это зависит от будущих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба.

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Но у меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером". В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми внутри донецкого клуба, чтобы узнать все, что происходит.

Болельщики "Интернасьонала" могут быть спокойны. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом будет "Интернасьонал". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться ", - сказал Тайсон.

Тайсон является воспитанником "Интернасиональ". В 2010 году от с этого клуба перебрался в "Металлист", а через три года в "Шахтер".