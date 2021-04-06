Тайсон определился с новым клубом

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Тайсон летом перейдет в бразильский "Интеренсионал".

Между Тайсоном и бразильским клубом есть устная договоренность. Стороны пришли к соглашению о заработной плате и сроке действия контракта, сообщает Globo Esporte.

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Бразилец отклонил предложение "горняков" о новом контакте. Также у Тайсона были предложения из Китая, некоторых арабских стран и Европы.

Тайсон переведен в молодежную команду "Шахтера" за отказ выходить на замену в матче лиги Европы против "Ромы". Контакт бразильца действует до лета 2021 года.

Тайсон выступает за "Шахтер" с начала 2013-го. К тому 3 года защищал цвета "Металлиста". В активе футболиста 1 матч за сборную Бразилии.