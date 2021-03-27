Тайсон не подписывал контракт из бразильским клубом

Тайсон в свое время отказался выступать за Украину

Вице-президент бразильского "Интернасьонала" Жоау Херрманн опроверг появившуюся информацию о том, что клуб подписал соглашение с вингером "Шахтера" Тайсоном.

"У нас есть намерение заполучить Тайсона. Мы знаем, что он заинтересован в возвращении в "Интернасьонал", но у нас нет предварительного соглашения с ним.

Мы отправили "Шахтеру" письмо, где объяснили желание подписать Тайсона, а также то, что у нас нет подписанного предварительного контракта.

Основная цель этого письма – намерение предотвратить обвинения в сторону "Интернасьонала" в преследовании спортсмена", – сказал Херрманн.

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Ранее "Шахтер" отправил Тайсона в дубль после отказа выйти на замену в матче с "Ромой". Тайсон играет за "Шахтер" с 2013 года.