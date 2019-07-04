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четверг, 04 июля 2019 20:12

Тайное сокровище тенниса – Пабло Куэвас. В первом круге Уимблдона выдал 2 хита подряд

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Тайное сокровище тенниса – Пабло Куэвас. В первом круге Уимблдона выдал 2 хита подряд
Пабло Куэвас - настоящий колдун тенниса

Теннис прекрасно знает и любит трикшоты Гаэля Монфиса и Ника Кириоса – больших талантов, которые не любят играть скучно (очень часто себе во вред). Умением выдать творческое волшебство славится и Роджер Федерер.

Но в разговоре о мастерах выполнить удар для хайлайтов часто и незаслуженно забывают Пабло Куэваса. 33-летний уругваец за карьеру выиграл шесть титулов, входил в топ-20 и почти в каждом матче творит чудеса, как в первом круге "Уимблдона" против Дамира Джумхура (в котором отыгрался с 1:2 по сетам).

Всего две недели назад такой обводящий вслепую, стоя спиной к сетке, в Галле выполнил Гаэль Монфис. Но его на этот удар вполне мог вдохновить Куэвас, пробивавший так еще в 2017-м.

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В этом году Пабло еще заставил Стефаноса Циципаса и всех зрителей финала в Эшториле хорошенько поработать мышцами лица, когда в середине второго сета решил, что простые смэши – это слишком скучно.

ATP после этого собрала довольно приличную 5-минутную коллекцию трикшотов Куэваса, в которую вошли далеко не все его творения.

На Уимблдоне Пабло не остановился и сразу после чуда вслепую выиграл розыгрыш ударом с лета в прыжке (соцсети турнира склеили два хайлайта в одно видно, но и ничего – лишний раз пересмотреть только приятно).

Кстати, с руки Куэвас тоже подавал еще до того, как это стало модным – причем на матчболе в финале турнира в Сан-Паулу в 2017-м.

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04
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