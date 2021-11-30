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среда, 01 декабря 2021 11:10

Сын украинца Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

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Сын украинца Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Уейн Гретцки с отцом. Фото: Reuters

1 декабря 1996 года форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Уэйн Гретцки набрал 3000 очков по системе гол+пас.

Гретцки стал первым и до сих пор единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось выйти на отметку в 3000 набранных очков - регулярные чемпионаты и плей-офф. В тот день он забил гол и отдал голевую передачу, чем помог "Рейнджерс" на своем льду обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:2.

Уэйн Гретцки - потомок украинских переселенцев. Он подтвердил, что сначала он общался с бабой только на украинском. Она учила его нашему языку, так как не знала английского. Была домохозяйкой.

Уэйн поддерживает украинских фронтовых врачей, понимая, что между Украиной и Россией идет война. Направляет им медикаменты.

Его отец Уолтер говорил по-украински. Он пережил инсульт, после чего наступила амнезия. Он не мог говорить - порывался что-то сказать, а его никто не понимал. И только сестра в Канаде поняла, что происходит: "Он по-украински говорит!". Уолтер помнил только свой первый язык, поэтому после выздоровления начал с нуля учить английский. Он умер в марте 2021 года.

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Гретцки завершит карьеру, набрав в общей сложности 3117 очков: 2857 в регулярных сезонах и 260 в плей-офф.

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Дата
01
декабря

Сын украинца Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

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