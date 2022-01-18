Сын Луческу признался, что воровал у отца деньги

Разван и Мирча Луческу. Фото: ФК "Спартак"

Главный тренер греческого ПАОКа 52-летний Разван Луческу признался, что воровал деньги у отца.

Луческу-младшему до сих пор стыдно за поступок, который совершил 30 лет назад.

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"В 1991 году, после революции и после первого года работы отца в Италии тренером, он собрал немного денег для инвестиций. Сказал мне, где они находятся. Я взял оттуда некоторую сумму. Ему не сказал. Когда он встретился с друзьями, чтобы решить, что делать с этими деньгами, я позвонил одному из них и сказал, сколько я оттуда взял. Обещал завтра вернуть все и просто хотел, чтобы они мне помогли. Но другой друг отца, который был там, понял, что что-то не так. И отец поймал меня: "Разван, здесь меньше денег!". Я замер, мне было страшно. Такого я не ожидал. Чувствовал себя ужасно, это был невероятный стыд", - сказал Разван Луческу в комментарии Libertatea.

Разван - единственный сын Мирчи Луческу. Он тоже работает тренером. С 2021-го возглавляет греческий ПАОК. До этого работал в чемпионате Румынии и на Ближнем Востоке. Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В Украине румын 12 лет работал с "Шахтером"