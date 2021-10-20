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четверг, 21 октября 2021 07:11

Сын легендарного футболиста забил чудо-гол из середины поля

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Сын легендарного футболиста забил чудо-гол из середины поля
"Яруд" устроил сопернику разгром. Фото: aafu.org.ua

В 14-м туре второй лиги мариупольский "Яруд" уничтожил "Реал Фарму" из Одессы со счетом 6:0.

Особенном мощным получился 4-й гол "Яруда", автором которого стал Кирилл Матвеев.

Полузащитник принял мяч недалеко от центрального круга, сделал несколько шагов вперед и мощно пробил по воротам. Вратарь соперника был не в состоянии что-либо сделать.

Это первый точный удар для Матвеева в сезоне.

Видео гола на 1:19:37

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Кирилл Матвеев является сыном легендарного нападающего Олега Матвеева, который провел более 170-ти матчей в составе донецкого "Шахтера" и забил порядка 80-ти голов. Сейчас Олег работает в "Мариуполе".

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