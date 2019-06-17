Сын известного тренера возглавит украинский клуб

Остап Маркевич возглавит первой лиги "Агробизнес" с начала следующего сезона.

Кроме этого, исполняющий обязанности главного тренера Андрей Донец займет должность вице-президента "Агробизнеса".

Отметим, 41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича.

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Остап Маркевич около трех последних лет работал тренером в академии испанского "Вильярреала", в частности, тренировал команду U-19.