святослав Михайлюк приехал в Украину

Михайлюк каждый год приезжает в Черкассы

Защитник команды НБА Детройт Пистонс и игрок национальной сборной Украины Святослав Михайлюк приехал в родной город Черкассы – пишет ukrbasket.net

Дома баскетболист, который провел свой первый сезон в сильнейшей лиге мира, пробудет несколько дней, после чего вернется в США и продолжит работать в тренировочном лагере Пистонс.

Дебютный сезон Михайлюк начинал в составе Лос-Анджелес Лейкерс, которые выбрали его под 47-м номером драфта, но в феврале 2019 обменяли в Детройт.

В этом сезоне наш защитник сыграл в НБА 42 матча (39 за Лейкерс, 3 Детройта), в которых играя в среднем 10.5 минуты, набирал 3.2 очка, делал 0.9 подбора и 0.9 передачи.

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В конце сезона Михайлюк получил травму, в связи с которой выбыл из игры до конца чемпионата.