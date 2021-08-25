Своего жилья нет: украинская спортсменка подарила тренеру квартиру

Украинка Ирина Коляденко, бронзовый призер Олимпийских игр. Фото: sport.24tv

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая получила "бронзу" на Олимпиаде в Токио, подарила тренеру квартиру, которую ей предоставило государство.

Своего жилья у спортсменки пока нет. Об этом она рассказала в Instagram.

Квартиру на 41 кв. м в Ирпене Киевской области спортсменке на День Независимости подарил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин. 25 августа Коляденко сообщила, что решила отдать ее тренеру Владимиру Яременко.

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"Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!

Очень ценю все вклад тренера в меня. Понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо" - написала спортсменка.

Призерка Олимпиады в Токио подарила тренеру квартиру. Фото: sport.24tv

Коляденко рассказала, что своего жилья у нее никогда не было и это ее мечта, как и олимпийская медаль, которую она получила в Токио.

В столице Японии Токио открыли XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.