Свитолина заканчивает год на 6 позиции в мировом рейтинге

Элина Свитолина потеряла две позиции в сравнении с прошлым годом

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, которая дошла до финала на Итоговом турнире в Шэньчжэне, третий год подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга.

В обновленном 4 ноября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который будет считаться официальным рейтингом на конец сезона, Элина Свитолина заняла 6 место. Об этом сообщает ukrinform.ua.

Прошлый год лучшая украинская теннисистка завершила на 4 месте в мировом рейтинге.

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Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская завершила сезон на рекордном для себя 22-м месте. Одесситка стала третьей теннисисткой в ​​истории Украины, которой удалось подняться выше 23 места. Кроме того, она повторила рекорд Елены Бондаренко, 2007 завершила сезон на 22-м месте.