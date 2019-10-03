Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Элина Свитолина в тяжелом матче переиграла американку Софию Кенин. Фото: рейтер.

Элина Свитолина сумела преодолеть стадию 1/8 финала на престижных соревнованиях в Пекине. Украинка победила американку Софию Кенин.

Об этом сообщает "24 канал".

Обе теннисистки в начале матча сосредоточились на защите своих подач. Поэтому в семи геймах одной теннисистке не удалось завоевать хотя бы брейк-пойнт.

В восьмом гейме Свитолина первой пришла к брейк-пойнтов и со второй подачи выиграла подачу 20-летней американки. В следующем гейме уже 16 ракетка мира имела два брейк-пойнта на подаче Элины, но украинка отыгралась и выиграла партию.

Украинка удачно начала второй сет, сделав брейк. И Кенин сразу отыгралась и выровняла счет. В четвертом гейме София была близка, чтобы отобрать подачу Элины, но Свитолина отыграла три брейк-пойнта. Судьба сета решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась американка.

В решающем третьем сете Свитолина сделала брейк в шестом гейме и повела 4: 2. Далее украинка дважды защитила свою подачу. Таким образом, Свитолина выиграла третий сет, а затем и матч.

Элина Свитолина - София Кенин 2: 1 (6: 3, 6: 7, 6: 3)

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В четвертьфинале Свитолина встретится с Бертенс. В 1/16 финала Бертенс выбила представительницу Украины Даяну Ястремскую. Кроме того, Бертенс одна из прямых конкуренток Свитолиной в борьбе за попадание на Итоговый турнир.