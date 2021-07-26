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понедельник, 26 июля 2021 11:31

Свитолина вышла в 1/8 финала Олимпиады

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Свитолина вышла в 1/8 финала Олимпиады
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

Во втором круге Свитолина одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович - 4:6, 6:3,6:4.

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Украинка смогла проявить волевые качества и характер. Проиграв первую партию, Свитолина смогла собраться и победить в двух последующих.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.

Элина Свитолина осталась единственной украинкой на турнире в Токио в одиночном разряде. Ангелина Калинина и Даяна Ястремская уже покинули турнир. В первом круге Олимпиады Свитолина победила Лауру Зигемунд из Германии.

В 2016 году Элина дошла до стадии 1/4 финала Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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