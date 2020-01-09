Свитолина вернулась в сборную Украины после скандала с федерацией

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией.
В заявку сборной Украины попали: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.
Стоит отметить присутствие в составе Свитолиной. В прошлом году она не смогла помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.
Сама теннисистка и тренер сборной Михаил Филима причиной этого решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звездных спортсменок, пишет "Чемпионат"
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Встреча против Эстонии пройдет с 5 по 8 февраля. Команды сыграют в Первой группе Евро-Африканской зоны.
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