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четверг, 09 января 2020 11:13

Свитолина вернулась в сборную Украины после скандала с федерацией

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Свитолина вернулась в сборную Украины после скандала с федерацией
Элина Свитолина вернулась в сборную Украины. Фото: Рейтер

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией.

В заявку сборной Украины попали: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.

Стоит отметить присутствие в составе Свитолиной. В прошлом году она не смогла помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.

Сама теннисистка и тренер сборной Михаил Филима причиной этого решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звездных спортсменок, пишет "Чемпионат"

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Встреча против Эстонии пройдет с 5 по 8 февраля. Команды сыграют в Первой группе Евро-Африканской зоны.

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