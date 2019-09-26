Свитолина уступила американке на турнире в Ухане

Свитолина провела слабую игру в 1/4 турнира в Китае

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проводила свой четвертьфинальный поединок против американки Элисон Риск на турнире в Ухане. Третья ракетка мира потерпела поражение в двух сетах.

Первая партия получилась для Свитолиной провальной — она выиграла лишь один гейм, в то время ка Риск записала в свой актив три брейка. Как итог, победа американки со счетом 6:1.

Второй сет со стороны Элины также был очень слабым — Риск смотрелась на порядок лучше, что позволило ей триумфовать со счетом 6:3.

WTA. Ухань. 1/4 финала

Элисон Риск (США) — Элина Свитолина (Украина) 2:0 (6:1, 6:3)

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Элисон Риск в полуфинале будет противостоять Петре Квитовой, которая на стадии 1/4 финала выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую.