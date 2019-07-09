Свитолина сыграет в полуфинале Уимблдона

Півфінальний матч Еліна Світоліна зіграє у четвер

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдонского турнира. В поединке 1/2 финала одесситка одолела Каролину Мухову из Чехии – 7:5, 6:4.

Самое удивительное: Свитолина сыграет впервые в полуфинале того "Шлема", который считался для нее наименее подходящим. Трава – не ее покрытие. Сама Элина отрицала это на словах и довела на деле. Она прогрессировала по ходу турнира и в последних двух поединках ограничивалась двумя партиями для получения победы.

Сегодня все было в пользу Элины. Соперница – 68-я ракетка мира – накануне провела трехчасовой матч против Каролины Плишковой, соотечественницы. Бедро Муховой было забинтовано: очевидно, имела физические проблемы.

Элина разнообразила свою игру, стала чаще выходить к сетке и вынуждала соперницу ошибаться

Оппонентка украинки начала матч мощнее: хорошо двигалась и "забивала" Свитолину мощными ударами под линии. Она повела 5:2, но подать на первую партию так и не сумела. Элина разнообразила свою игру, стала чаще выходить к сетке и вынуждала соперницу ошибаться. Решающим стал одиннадцатый гейм партии. После трех нереализованных скрытых сетболов Свитолина таки дожала соперницу на приёме.

Вторая партия началась со счета 0:2 для Элины. Но впоследствии она выиграла пять геймов подряд. И хотя потом отдала свою , со второй попытки таки подала на матч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не надо давить на Свитолину

В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Матч состоится в четверг, 11 июля.