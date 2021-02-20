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суббота, 20 февраля 2021 11:37

Свитолина сообщила о разрыве с Монфисом

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Свитолина сообщила о разрыве с Монфисом
Элина Свитолина могла расстаться с Гаэлем Монфисом летом 2019 года. Фото Tennis Now

Сердце первой ракетки Украины Элина Свитолина свободно. Спортсменка завершила свои отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина шокировала своих поклонников таким заявлением. Спортсменка рассказала об этом в сторис и отметила, что их уже бывшая пара никак будет комментировать общее решение. Об этом пишет sport.24tv

"Всем привет. Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но ... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью. Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль ", - говорится в заявлении.

Никто не ожидал такого поворота событий. Теннисисты поддерживали друг друга с трибун Australian Open, а Элина даже трогательно поддержала француза после его очередного поражения от финна Эмиля Руусувуора. Монфис был же замечен на матче украинки вместе с ее командой.

Возможно, причиной этого решения стал не слишком хорошее психологическое состояние Монфиса из-за неудачного периода в его карьере. Французский теннисист в семи подряд матчах не знает вкуса побед. Гаэль жаловался, что не знает, как преодолеть эту "черную" полосу в карьере.

26-летняя одесситка начала свои отношения с титулованным теннисистом из Франции примерно в январе 2019 года. Спортсмены даже создали свою совместную страницу в инстаграме, где выкладали смешные видео и фото.

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За время отношений украинская теннисистка показала своему французскому бойфренду Киев. Француз уже успел отведать украинский борщ.

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Дата
20
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