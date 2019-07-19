Свитолина с любимым отдыхает на яхте в Одессе

Элина Свитолина отдыхает в родной Одессе.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает после Уимблдона вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом.
Спортсменка на совместном Instagram-аккаунте с Монфисом "g.e.m.s.life" поделилась фотографиями в купальнике на борту роскошной яхты.
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Как известно, на Уимблдоне-2019 впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA.
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