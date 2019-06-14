Свитолина рассталась с парнем

Отношения Элина Свитолина и ее бойфренда продержались недолго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась с бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает WeLoveTennis.

Звездная пара официально была в отношениях с января 2019-го. Первым "звоночком" к расставанию было удаление совместного аккаунта в Instagram. А сегодня издание получило информацию от источника, приближенного к паре, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис все же расстались.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась с 9-й на 7-ю позицию.

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На следующей неделе Элина Свитолина будет стартовать на турнире в Бирмингеме. Последним же турниром с ее участием был "Ролан Гаррос", который она покинула после поражения в 3-м круге от Гарбинье Мугурусы.