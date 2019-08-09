Свитолина прокомментировала травму, полученную на турнире в Торонто

Свитолина готова к следующему матчу турнира в Канаде

Элина Свитолина готова продолжать выступления на турнире в Канаде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 в Торонто прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в 3-м раунде. По ее словам, благодаря оказанной медицинской помощи из-за боли в лодыжке все обошлось и травмы нет.

"Было много всего. Мне пришлось прервать игру, ведь косточка могла опухнуть. Но в итоге я счастлива, что с ней все хорошо и я чувствую себя лучше.

В теннисе важно приспособиться, и мне удалось это сделать. Теперь необходимо подстроиться под следующий матч, важно подойти к нему во всей готовности", - цитирует Свитолину Rogerscup.com.

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Свитолиной оказали помощь врачи во время игры с Бенчич в первом сете, но она успешно продолжила матч и завершила его победой.