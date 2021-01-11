Свитолина прокомментировала свою победу над россиянкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.
По словам Свитолиной, ей не просто было победить свою соперницу из России.
"Думаю, что Александрова отлично пробивала практически с любой точки корта, даже в движении. Так что мне было действительно сложно вернуться в игру, проигрывая 3-5.
Я просто пыталась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свел на нет тот хороший теннис, который я показала в 1-м сете. Мне нравится выступать в таких условиях, как в Абу-Даби, надеюсь, что я пройду еще дальше по сетке", - сказала Свитолина в комментарии WTA.
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Следующей соперницей Элины Свитолиной будет Вероника Кудерметова из России.
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