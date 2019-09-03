Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема

Свитолина имеет шансы выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира

Элина Свитолина впервые играла в полуфинале Уимблдона. За выход в финал украинка спорила с экс-первой ракеткой мира - румынкой Симоной Халеп.

Ранее теннисистки встречались семь раз - четыре победы получила Свитолина, трижды выиграла Халеп. Последний раз соперницы играли в феврале этого года на турнире в Дохе (Катар) - сильнее оказалась румынка - 2: 1. До этого матча трижды подряд побеждала украинка.

Свитолина неудачно начала полуфинальный матч и без шансов отдала Халеп первый сет - 1: 6. Во второй партии украинка выровняли игру и даже вела в счете. Однако перехватить инициативу в матче так и не смогла и проиграла 3: 6 и выбыла из туриру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая "ракетка" мира снялся с US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису. Соперницей Украинский в дебютном для нее четвертьфинале US Open станет представительница Великобритании Йоханна Конта. Матч состоится 3 сентября в 19:00 по киевскому времени.