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среда, 10 июля 2019 20:11

Свитолина проиграла Халеп самую важную встречу в жизни

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Свитолина проиграла Халеп самую важную встречу в жизни
Элина лидиреъует в личных встречах

Завтра на открытом чемпионате Англии по теннису пройдут женские полуфиналы. В одном из них 24-летняя украинка Элина Свитолина сразится с румынкой Симоной Халеп. Соперницы впервые встретятся на этой стадии турнира Большого Шлема.

В личных встречах лидирует украинка - 4:3.

Впервые нынешние претендентки сыграли еще в далеком 2013 году. Тогда Симона легко победила Элину. Следующей встречи пришлось ждать четыре года. Накануне Роллан Гаррос теннисистки сыграли в Риме. Все ждали легкой победы Халеп, однако Свитолина была другого мнения. В третьем сете она просто разгромила Симону - 6:1. Впоследствии румынка признала, что играла с травмой.

Если бы я постоянно вспоминала ту игру, то наверняка бы сошла с ума

Все ждали реванша и он действительно состоялся в самый неподходящий момент. В четвертьфинале Ролан Гаррос-2017 Элина уверенно выигрывала - 6:3, 5:1. А потом с украинкой произошло непонятное: она опустила руки и как будто рухнула в пропасть - 6:3, 5:7, 1:6.

"Если бы я постоянно вспоминала ту игру, то наверняка бы сошла с ума", - говорила Свитолина.

Месть Элины была сладкой. Она выиграла в соперницы три следующих поединка - на турнире в Торонто, еще раз в Риме и итоговом турнире 2018. А тогда Халеп была первой ракеткой мира.

Последний раз соперницы играли в феврале этого года в Дохе. Свитолина лидировала в третьем сете - 4:1, но опять все растеряла и проиграла. Завтра у девушек будет восьмая встреча.

"Я научилась быть терпеливой", - убеждает себя Элина.

"Я демонстрирую лучший теннис на траве", - отвечает Симона.

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Если Свитолина пробьется в финал это будет самым большим успехом украинского женского тенниса за всю его историю.

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