Свитолина показала милое фото

Лучший теннисистке Украины Элине Свитолиной 12 сентября исполнилось 25 лет.

Полуфиналистка недавнего US Open-2019 опубликовала в Instagram свое детское фото, на котором ей от силы 5 лет. Будущая звезда мирового тенниса на снимке демонстрирует шпагат.

"Вернулась в мыслях в то время, когда я в последний раз была гибкой", - подписала фото Элина.

Автор: nstagram Элина Свитолина в 4-5 лет

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В полуфинале Открытого чемпионата США Свитолина проиграла в полуфинале Серене Уильямс. Следующим турниром для Украинской будет турнир в Китае.