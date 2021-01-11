Свитолина победила первую ракетку России

Элина Свитолина смогла проявить характер. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Абу-Даби одержала 2-ю победу.

Украинка в матче 3-го круга одолела первую ракетку России Екатерину Александрову - 6:2, 6:7, 7:6.

В 1-м сете у Свитолиной не было никаких проблем. Россиянка смогла взять только 1 свою подачу.

Уступая во 2-й партии Александрова смогла переломить игру и сравнять счет.

В 3-м сете игра в Свитолиной не пошла. Россиянка дошла до подачи на матч, внезапно занервничала и начала ошибаться Таким подарком Свитолина не могла не воспользоваться. Судьба матча решалась на тай-брейке, где Свитолина смогла проявить свой характер.

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Следующей соперницей Элины Свитолиной будет Вероника Кудерметова из России.