Свитолина победила Бенчич в полуфинале Итогового турнира

Элина будет играть в финале второй год подряд

25-летняя украинская теннисистка и 8-я ракетка мира Элина Свитолина прошла на отказе 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич (WTA №7) в полуфинале Итогового турнира WTA Finals, который проходит в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Бенчич отказалась продолжать матч при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной. Сообщает "Трибуна".

Украинка победила во всех матчах группы, не проиграв ни единого сета, что позволило ей занять 1-е место в фиолетовой группе и выйти в полуфинал.

Свитолина стала первой теннисисткой без проигранных сетов на групповом этапе Итогового турнира с 2013 года.

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В другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.