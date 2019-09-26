Свитолина переиграла россиянку на турнире в Китае

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Китае

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не имела особых проблем в матче против россиянки Светланы Кузнецовой. Украинка уверенно победила соперницу в 1/8 финала турнире в китайском Ухане.

Сам матч продолжался 1 ч. и 18 мин. При этом второй сет - всего 20 мин. А борьба на корте была в первом сете. Однако два подряд брейка позволили Свитолиной выйти вперед 5: 2. Хотя в следующей атаке Кузнецова сделала обратный брейк. Но украинка довела сет до победы.

Во втором сете Кузнецова взяла первый гейм. Зато Свитолина - следующие пять. А в конце довела игру до победы.

Элина Свитолина - Светлана Кузнецова 2: 0 (6: 4, 6: 2)

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В четвертьфинале Свитолина сыграет против победительницы пары Цян Ван - Элисон Риск.