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суббота, 31 августа 2019 07:36

Свитолина легко разбила Ястремскую

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Свитолина легко разбила Ястремскую
Это была первая встреча Свитолиной и Ястремской на турнирах Большого Шлема

В ночь на субботу, 31 августа, на последнем в году турнире серии Grand Slam - US Open - состоялось знаковое для украинского тенниса событие - на стадии 1/16 финала встречались две украинские теннисистки. Пятая ракетка мира Элина Свитолина экзаменовала 19-летнюю Даяну Ястремскую, которая в мировом рейтинге занимает 32 место.

Об этом пишет ua-football.com

Правда, как такового дерби не получилось - более опытная Свитолина разгромила свою соперницу. Матч продолжался всего 55 минут. В первом сете Элина отдала Даяне два гейма, второй сет первая ракетка Украины завершила с нулем для соперницы. Очевидно, Ястремская перенервничала, ведь допустила 36 невынужденных ошибок (против 13 в Свитолиной), и крайне плохо подавала (52% реализации первой подачи и только 15% второй).

US Open. Хард. Женщины. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) 2:0 (6:2, 6:0)

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В 1/8 финала Свитолина встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Кейс, которая сегодня переиграла соотечественницу Софию Кенин.

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Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

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