Свитолина и Ястремская проиграли в первом круге на турнире в Катаре

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 621
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1467
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4293
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1899
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1899
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5004
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 972
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1737
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
13
14
7
15
9
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Видео
Все видео
"Хотел, чтобы дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков
"Хотел, чтобы дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков
Украинская теннисистка Костюк дважды победила на турнире в Каире
Украинская теннисистка Костюк дважды победила на турнире в Каире
В России ветеранский футбольный турнир завершился громким скандалом
В России ветеранский футбольный турнир завершился громким скандалом
Что показал чемпионат мира-2020 по биатлону
Что показал чемпионат мира-2020 по биатлону
Легендарный футболист играл мячом с газет и носков
Легендарный футболист играл мячом с газет и носков
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1782
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1899
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1134
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
23 февраля 2020
1 Просмотров: 1881
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 15:59

Свитолина и Ястремская проиграли в первом круге на турнире в Катаре

  Комментировать
Свитолина и Ястремская проиграли в первом круге на турнире в Катаре
Элина Свитолина Свитолина прекращает участие в парном разряде на турнире в Дохе. Фото: рейтер

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге парного турнира в Дохе, Катар.

Украинки уступили бельгийско-американской паре Кристен Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс - 3: 6, 3: 6, сообщает "24 канал".

Свитолина и Ястремская начали поединок неудачно, проиграв подачи. В следующем гейме Элина и Даяна сделали обратный брейк. В первой партии соперницы украинок оформили еще 2 брейка и записали сет в свой актив.

Вторая партия начала в пользу Свитолиной и Ястремской, которые оформили брейк. Но Флипкенс и Маттек-Сэнд выиграли и вторую партию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером

Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в основной сетке турнира WTA в Дохе. Даяна сыграет с бельгийкой Кристен Флипкенс, а Элина померится силами с американской Амандой Анисимовой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина и Ястремская проиграли в первом круге на турнире в Катаре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

"Заигрывание" и "разгуляй" - сегодня начинают отмечать Масленицу

Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Украинский командир попал в окружение

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 28647
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 25571
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17325
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 15930
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 14544
Спорт
Фуркад намекнул, что может завершить карьеру
Фуркад намекнул, что может завершить карьеру Просмотров: 108
Отец Фьюри хочет, чтобы сын завершил карьеру
Отец Фьюри хочет, чтобы сын завершил карьеру Просмотров: 477
Бывший вратарь сборной Украины вспомнил, как участвовал в договорному матче
Бывший вратарь сборной Украины вспомнил, как участвовал в договорному матче Просмотров: 765
"Хотел, чтобы дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков
"Хотел, чтобы дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков
 Просмотров: 225
Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером
Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
2
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
1
Пенсіонерам завжди раді
Голосов: 41
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua