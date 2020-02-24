Свитолина и Ястремская проиграли в первом круге на турнире в Катаре

Элина Свитолина Свитолина прекращает участие в парном разряде на турнире в Дохе. Фото: рейтер

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге парного турнира в Дохе, Катар.

Украинки уступили бельгийско-американской паре Кристен Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс - 3: 6, 3: 6, сообщает "24 канал".

Свитолина и Ястремская начали поединок неудачно, проиграв подачи. В следующем гейме Элина и Даяна сделали обратный брейк. В первой партии соперницы украинок оформили еще 2 брейка и записали сет в свой актив.

Вторая партия начала в пользу Свитолиной и Ястремской, которые оформили брейк. Но Флипкенс и Маттек-Сэнд выиграли и вторую партию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина похвасталась фото с легендарным футбольным тренером

Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в основной сетке турнира WTA в Дохе. Даяна сыграет с бельгийкой Кристен Флипкенс, а Элина померится силами с американской Амандой Анисимовой.