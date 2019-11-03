Свитолина – Барти финал Итогового турнира – 4:5, 3:4 (Второй сет)

Элина Свитолина сыграла с Эшли Барти 5 поединков. Во всех побеждала украинка

Добрый день!

Сегодня, 3 ноября, на итоговом турнире WTA действующая чемпионка Элина Свитолина сыграет с Эшли Барти.

Наш сайт будет транслировать поединок онлайн.

Ранее теннисистки сыграли пять раз. Во всех матчах победу одерживала Свитолина.

Финальный матч начнется в 13.30.

В полуфинале Свитолина обыграла Белинду Бенчич, снявшуюся с третьего сета при счете 1:4, а Эшли Барти победила в трех сетах другую полуфиналистку – Каролину Плишкову.

Сможет ли Элина отстоять прошлогоднее звание чемпионки? Узнаем через несколько часов.

Теннисистки уже выходят на корт.

Эшли за год смогла преодолеть расстояние от 15 до первой ракетки мира. Теперь на ее пути лишь Свитолина.

Начали!

Легко взяла гейм на своей подаче австралийка - 0:1.

Два эйса от Свитолиной и 1:1

Не может пока справиться с сильной подачей от мускулистой Эшли Свитолина - 1:2.

Красота! – 2:2

Не отдают своей подачи девушки. Гейм Барти - 2:3.

Элина легко выигрывает свою подачу - 3:3

Красиво выигрывает гейм австралийка. Ничего не скажешь - 3:4

Действительно фантастический роиграш от Элины. Такой мяч вытащила - 4:4!

Длинный-длинный гейм берет таки Барти - 4:5. Жаль. Могла взять подачу соперницы Элина.

С двух сет-пойнтов отыгралась Свитолина, а с третьего не смогла. Сет проиграно - 4:6.

Берет свою подачу Барти. Машина! - 0:1

Трудно, но берет свою подачу украинка - 1:1

А теперь чужую подачу выигрывает Элина. Дай Бог, перелом? - 2:1

И так некстати проиграла свою. Ну как так? - 2:2

Вчистую проиграла подачу соперницы украинка - 2:3

Берет чужую подачу Свитолина - 3:4!

После двойной ошибки отдает свою подачу украинка. Критическая ситуация - 2:4