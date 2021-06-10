Свекла возвращается в "Динамо"

Леонид Буряк последние годы был вне футбола. Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший игрок и тренер "Динамо" 67-летний Леонид Буряк вернется в киевский клуб.

Буряк заменит на посту спортивного директора клуба Алексея Михайличенко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Сначала фаворитом на должность спортивного директора был Владимир Бессонов, однако в итоге выбор был сделан в пользу Буряка.

Леона Иосифович ранее уже занимал эту должность в 2005-2007 годах. Также в 2005 году он работал в должности главного тренера "Динамо".

Михайленко покинул киевский клуб по окончании сезона и перешел работать в Украинскую ассоциацию футбола.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние турниры - Кубок, Суперкубок и Лигу чемпионов. Спортивный директор команды формирует трансферную политику команды и определяет векторы развития клубу.Леонид Свекла с 1973 по 1984 выступал за "Динамо" в роли футболиста. Пять раз выигрывал чемпионат и Кубок СССР. Стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка Европы в 1975 году. В качестве тренера возглавлял сборную Украины, "Черноморец", "Александрию" и "Ниву" Тернополь.