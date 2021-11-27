Шведская лыжница Карлссон осталась без штанов

Фринїда обошла титулованную норвежку. Фото: РИА "Новости"

Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победителем женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), рассказала, что после финиша на ней загорелись штаны. Причиной инцидента стало неаккуратное обращение с нагревательным прибором.

"Мои штаны загорелись из-за нагревательного элемента. Я сидела в кресле лидера, слишком приблизилась к обогревателю, и в итоге штаны сгорели. Это было жутко, зато сегодня я "в огне". К счастью, я цела, но штанов уже нет. Полностью сгорели", — приводит слова Карлссон Expressen.

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Карлссон обошла 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг.