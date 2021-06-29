Швеция – Украина – 1:1 (Перерыв)

На Евро-2012 Шевченко перестрелял лидера Швеции Златана Ибрагимовича. Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет один из важнейших матчей в своей истории. В Глазго наша команда сойдется в 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Этот матч по важности похож на знаменитую игру 1/8 финала - Украина - Швейцария в 2006 году. Тогда у нас тоже был тренер - обладатель "Золотого мяча". Правда и в составе команды был игрок с таким титулом, а сейчас и близко такого нет.

Украина должна решить: либо играть раскованно, не боясь за результат, или зажаться дальше в своей скорлупе и нарваться на новую волну критики от болельщиков и журналистов.

Бояться нечего. Соперник - хотя и победитель группы, но не коллектив уровня Франции, которую вчера выбросила из турнира сборная Швейцарии. Именно та Швейцария, которую мы били во Львове менее года назад.

Вывод напрашивается один: надо играть несмотря ни на какие обстоятельства и препятствия. Победа и удача любят сильных, которые никогда не опускают рук. Принадлежит к их числу наша сборная - узнаем через три часа.

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Стали известны стартовые составы команд. Шевченко, как и обещали журналисты, слегка удивил составом. Малиновский и Миколенко остались в запасе. Вместо них – Кривцов и Степаненко. Очевидно, акцент будет сделан на оборону.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулусевски.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан – Кривцов, Матвиенко, Забарный – Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Караваев – Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Беседин, Довбик.

Матч начался!

3 мин. Наша сборная больше владеет мячом, но пока без продвижения к чужим воротам.

4 мин. Прошла высокая подача в нашу штрафную, где Бущан не согласовал с защитником свой выход из ворот, но кулаком добрался до мяча.

7 мин. Кулусевски то ли стрелял вдоль ворот, то ли бил в ближний! Повтор не показали, но у шведов первый угловой.

11 мин. Момент! Ярмоленко получил передачу в шведской штрафной, а далее скинул мяч под удар Яремчуку — Ольсен потащил!

14 мин. Форсберг от углового флажка закрутил мяч во вратарскую — прямо в руки Бущану.

17 мин. Лустиг из глубины совершил заброс в штрафную, но мяч до Исака не долетел — здорово по позиции сыграли наши защитники.

19 мин. Кулусевски сделал обратный пас на Исака, который из пределов штрафной нанёс удар из-под защитника — чуть не докрутил в угол ворот!

21 мин. Линделеф уверенно сыграл головой вблизи своих ворот, опередив Яремчука.

23 мин. Зинченко придумал хитрую передачу низом в шведскую штрафную, но Ольсен первым оказался на мяче.

26 мин. Форсберг своей подачей искал Кулушевски, но мяч достался Бущану.

27 хв. ГОЛ Зинченко!!! Началась атака с отличной диагонали от Шапаренко в штрафную, далее Ярмоленко внешней вырезал передачу на Зинченко, который ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот!

30 хв. Ларссон со штрафного с дальней дистанции вместо навеса пробил обводящим в ближний угол! Бущан потащил!

32 мин. Ярмоленко использовал отскок мяча на ногу и пробил с правой из пределов штрафной — выше ворот.

36 мин. Степаненко в шикарном подкате забрал мяч в Олссона, который уже готовил удар из-за штрафной!

40 мин. Полетал мяч по нашей штрафной, но Матвиенко разрядил обстановку у ворот.

42 мин. Кулушевски ворвался в штрафную и врезался в Матвиенко! Нет пенальти!

44 мин. ГОЛ! Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной — а мяч после рикошета от защитника залетел в ворота!

Перерыв. Не вовремя пропустили наши!