Швеция – Украина – 1:1 (Перерыв)

 
Ексклюзивы
1/5
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 504
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 459
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 747
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 540
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
5 Просмотров: 1152
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1197
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 441
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
3
7
8
4
12
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Видео
Все видео
Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала
Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала
Как Украина Швецию на Евро победила
Как Украина Швецию на Евро победила
Франция сенсационно покинула Евро
Франция сенсационно покинула Евро
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 54
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 540
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1863
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 729
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 396
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 846
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 21:02

Швеция – Украина – 1:1 (Перерыв)

  Комментировать
Швеция – Украина – 1:1 (Перерыв)
На Евро-2012 Шевченко перестрелял лидера Швеции Златана Ибрагимовича. Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет один из важнейших матчей в своей истории. В Глазго наша команда сойдется в 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Этот матч по важности похож на знаменитую игру 1/8 финала - Украина - Швейцария в 2006 году. Тогда у нас тоже был тренер - обладатель "Золотого мяча". Правда и в составе команды был игрок с таким титулом, а сейчас и близко такого нет.

Украина должна решить: либо играть раскованно, не боясь за результат, или зажаться дальше в своей скорлупе и нарваться на новую волну критики от болельщиков и журналистов.

Бояться нечего. Соперник - хотя и победитель группы, но не коллектив уровня Франции, которую вчера выбросила из турнира сборная Швейцарии. Именно та Швейцария, которую мы били во Львове менее года назад.

Вывод напрашивается один: надо играть несмотря ни на какие обстоятельства и препятствия. Победа и удача любят сильных, которые никогда не опускают рук. Принадлежит к их числу наша сборная - узнаем через три часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Украина Швецию на Евро победила

Стали известны стартовые составы команд. Шевченко, как и обещали журналисты, слегка удивил составом. Малиновский и Миколенко остались в запасе. Вместо них – Кривцов и Степаненко. Очевидно, акцент будет сделан на оборону.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулусевски.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан – Кривцов, Матвиенко, Забарный – Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Караваев – Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Беседин, Довбик.

Матч начался!

3 мин. Наша сборная больше владеет мячом, но пока без продвижения к чужим воротам.

4 мин. Прошла высокая подача в нашу штрафную, где Бущан не согласовал с защитником свой выход из ворот, но кулаком добрался до мяча.

7 мин. Кулусевски то ли стрелял вдоль ворот, то ли бил в ближний! Повтор не показали, но у шведов первый угловой.

11 мин. Момент! Ярмоленко получил передачу в шведской штрафной, а далее скинул мяч под удар Яремчуку — Ольсен потащил!

14 мин. Форсберг от углового флажка закрутил мяч во вратарскую — прямо в руки Бущану.

17 мин. Лустиг из глубины совершил заброс в штрафную, но мяч до Исака не долетел — здорово по позиции сыграли наши защитники.

19 мин. Кулусевски сделал обратный пас на Исака, который из пределов штрафной нанёс удар из-под защитника — чуть не докрутил в угол ворот!

21 мин. Линделеф уверенно сыграл головой вблизи своих ворот, опередив Яремчука.

23 мин. Зинченко придумал хитрую передачу низом в шведскую штрафную, но Ольсен первым оказался на мяче.

26 мин. Форсберг своей подачей искал Кулушевски, но мяч достался Бущану.

27 хв. ГОЛ Зинченко!!! Началась атака с отличной диагонали от Шапаренко в штрафную, далее Ярмоленко внешней вырезал передачу на Зинченко, который ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот!

30 хв. Ларссон со штрафного с дальней дистанции вместо навеса пробил обводящим в ближний угол! Бущан потащил!

32 мин. Ярмоленко использовал отскок мяча на ногу и пробил с правой из пределов штрафной — выше ворот.

36 мин. Степаненко в шикарном подкате забрал мяч в Олссона, который уже готовил удар из-за штрафной!

40 мин. Полетал мяч по нашей штрафной, но Матвиенко разрядил обстановку у ворот.

42 мин. Кулушевски ворвался в штрафную и врезался в Матвиенко! Нет пенальти!

44 мин. ГОЛ! Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной — а мяч после рикошета от защитника залетел в ворота!

Перерыв. Не вовремя пропустили наши!

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швеция – Украина – 1:1 (Перерыв)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10791
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5589
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3771
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
5
 Просмотров: 3276
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 2763
Спорт
Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала
Евро-2020/21: Англия выбила Германию в 1/8 финала
 Просмотров: 324
После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера
После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера Просмотров: 225
Коваленко рассказал, сколько зарабатывает в "Аталанте"
Коваленко рассказал, сколько зарабатывает в "Аталанте" Просмотров: 351
Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде
Пять украинских теннисисток сыграют на Олимпиаде Просмотров: 81
Игрок сборной Украины терял сознание на тренировках
Игрок сборной Украины терял сознание на тренировках Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
5
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
Голосов: 161
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть