Швеция – Украина – 1:1 (Добавленное время)

На Евро-2012 Шевченко перестрелял лидера Швеции Златана Ибрагимовича. Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет один из важнейших матчей в своей истории. В Глазго наша команда сойдется в 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Этот матч по важности похож на знаменитую игру 1/8 финала - Украина - Швейцария в 2006 году. Тогда у нас тоже был тренер - обладатель "Золотого мяча". Правда и в составе команды был игрок с таким титулом, а сейчас и близко такого нет.

Украина должна решить: либо играть раскованно, не боясь за результат, или зажаться дальше в своей скорлупе и нарваться на новую волну критики от болельщиков и журналистов.

Бояться нечего. Соперник - хотя и победитель группы, но не коллектив уровня Франции, которую вчера выбросила из турнира сборная Швейцарии. Именно та Швейцария, которую мы били во Львове менее года назад.

Вывод напрашивается один: надо играть несмотря ни на какие обстоятельства и препятствия. Победа и удача любят сильных, которые никогда не опускают рук. Принадлежит к их числу наша сборная - узнаем через три часа.

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Стали известны стартовые составы команд. Шевченко, как и обещали журналисты, слегка удивил составом. Малиновский и Миколенко остались в запасе. Вместо них – Кривцов и Степаненко. Очевидно, акцент будет сделан на оборону.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулусевски.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан – Кривцов, Матвиенко, Забарный – Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Караваев – Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Беседин, Довбик.

Матч начался!

3 мин. Наша сборная больше владеет мячом, но пока без продвижения к чужим воротам.

4 мин. Прошла высокая подача в нашу штрафную, где Бущан не согласовал с защитником свой выход из ворот, но кулаком добрался до мяча.

7 мин. Кулусевски то ли стрелял вдоль ворот, то ли бил в ближний! Повтор не показали, но у шведов первый угловой.

11 мин. Момент! Ярмоленко получил передачу в шведской штрафной, а далее скинул мяч под удар Яремчуку — Ольсен потащил!

14 мин. Форсберг от углового флажка закрутил мяч во вратарскую — прямо в руки Бущану.

17 мин. Лустиг из глубины совершил заброс в штрафную, но мяч до Исака не долетел — здорово по позиции сыграли наши защитники.

19 мин. Кулусевски сделал обратный пас на Исака, который из пределов штрафной нанёс удар из-под защитника — чуть не докрутил в угол ворот!

21 мин. Линделеф уверенно сыграл головой вблизи своих ворот, опередив Яремчука.

23 мин. Зинченко придумал хитрую передачу низом в шведскую штрафную, но Ольсен первым оказался на мяче.

26 мин. Форсберг своей подачей искал Кулушевски, но мяч достался Бущану.

27 хв. ГОЛ Зинченко!!! Началась атака с отличной диагонали от Шапаренко в штрафную, далее Ярмоленко внешней вырезал передачу на Зинченко, который ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот!

30 хв. Ларссон со штрафного с дальней дистанции вместо навеса пробил обводящим в ближний угол! Бущан потащил!

32 мин. Ярмоленко использовал отскок мяча на ногу и пробил с правой из пределов штрафной — выше ворот.

36 мин. Степаненко в шикарном подкате забрал мяч в Олссона, который уже готовил удар из-за штрафной!

40 мин. Полетал мяч по нашей штрафной, но Матвиенко разрядил обстановку у ворот.

42 мин. Кулушевски ворвался в штрафную и врезался в Матвиенко! Нет пенальти!

44 мин. ГОЛ! Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной — а мяч после рикошета от защитника залетел в ворота!

Перерыв. Не вовремя пропустили наши!

46 мин. Возобновилась игра!

49 мин. Ярмоленко с правого фланга вырезал передачу на ближний угол вратарской, где Даниэльссон контролировал ситуацию.

52 мин. Ольсен надёжно сыграл за пределами шведской штрафной, головой выбив мяч за боковую!

54 мин. Ларссон исполнил подготовленный удар низом из-за штрафной — в двух метрах от штанги! Бущан контролировал ситуацию.

56 мин. Боже мой! Штанга! Сидорчука вывели на удар в касание из пределов штрафной- мяч угодил в ближнюю штангу! Ольсен тут уже был бессилен!

57 мин. Шведский ответ! Исак нашёл Форсберга в штрафной, который ударом из-под защитника закрутил мяч в направлении дальнего угла ворот — в штангу!

59 мин. Форсберг классно покатил на левый край штрафной, откуда Аугустинсон тут же прострелил во вратарскую, но Матвиенко выбил мяч от украинских ворот!

61 мин. Время первой замены! Малиновский вместо Шапаренко! Таков ход Андрея Шевченко.

65 мин. Малиновский жёстко сыграл против Олссона! Могла и карточка прилететь Руслану.

67 мин. Хорошая контратака удалась, но Ярмоленко не хватило сил на удар из штрафной — Ольсен справился с мячом.

69 мин. Ох, повезло! Форсберг взял инициативу на себя, прошёл двоих и пробил по воротам — мяч сотряс перекладину!

70 мин. Кулушевски откровенно придержал Зинченко — первая жёлтая карточка в матче.

72 мин. Всё больше ощущается игровое преимущество сборной Швеции. Но и наша сборная ещё находит силы на хорошие контратаки.

77 мин. Заметно упал темп в игре. Много контроля мяча пошло в центре поля.

79 мин. Кулушевски на скорости проскочил в нашу штрафную, но потерял контроль над мячом!

79 мин. Ярмоленко получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром.

81 мин. Аугустинсон упал на газон. Нужна замена шведской сборной.

83 мин. Бенгтссон заменил Аугустинсона.

83 мин. И ещё одна шведская замена — Крафт вместо Лустига.

85 мин. Форсберг, находясь с мячом, отмахнулся от Степаненко — бесспорная жёлтая карточка.

88. мин. Осторожно команды действуют в последние минуты. Малиновский забрался в положение вне игры.

90 мин. Экдаль из глубины забросил мяч в штрафную, где Кулушевски слишком долго подбирал ногу для удара, позволив Забарному заблокировать эту острую атаку!

90 мин. Все, будут овертаймы!

У нас Беседин меняет Яремчука.

Поехали!

93 мин. Наши сходили в первую атаку.

95 мин. Степаненко сняли с игры. Макаренко появился на поле.

98 мин. Даниэльссон грубо врезался в Беседина! Красная показана! Цыганков меняет травмированного Артема.

99 мин. Шведы подготовили сразу тройную замену. Квайсон вместо Кулушевски. Классон заменил Ларссона. Берг заменил Исака.

105. мин. Крафту прилетел мяч в голову после подачи Зинченко! Нужна шведу помощь медиков!

Перерыв. Будет второй овертайм!

Замена в нас. Довбик вместо Ярмоленко.

108 мин. Экдаль откровенно оттолкнул локтем Караваева, но избежал предупреждения.

110. мин. Довбик дождался передачи от Малиновского, но удар из штрафной пришёлся выше перекладины! Вне игры тут ещё заметил лайнсмен!

113 мин. Берг пострадал в борьбе с Караваевым. Врачам сегодня не дают отдыхать.

118 мин. Безус выходит вместо Сидорчука.