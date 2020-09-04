Суркису нужно будет отдать половину денег за Супрягу Коломойскому - журналист

Владислав Супряга получил впервые вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций. Фото: ФК "Днепр-1"

Деньги из потенциального трансфера Владислава Супряги нужно будет поделить между Игорем Суркисом и Игорем Коломойским.

Поэтому киевский клуб хочет получить за форварда большую сумму.

"Любую сумму, которую предложат за Супрягу и которая будет более €6 млн, будут делить пополам Коломойский и Суркис.

Поэтому киевляне увеличивают ценник на футболиста, чтобы больше заработать на трансфере", - сказал журналист Андрей Сенькив в эфире YouTube-программы "ТаТоТаке".

В услугах Супряги заинтересованы "Болонья", "Лацио", "Аталанта", "Вольфсбург".

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Владислав Супряга перешел из "Днепра-1" в "Динамо" летом 2018 года. Предыдущий сезон провел в составе днепровской команды на правах аренды. С приходом Мирчи Луческу стал основным форвардом "Динамо",