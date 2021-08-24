Суркис установил цену на Родригеша

В прошлом году Родригеш спас несколько матчей "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" требует за нападающего Жерсона Родригеша € 5 млн. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, столичный клуб отказывается снижать цену на игрока. При этом руководство "бело-синих" готово рассмотреть возможность оплаты в рассрочку, а также аренды футболиста.

В "Динамо" недовольны поведением люксембуржца. Также он был оштрафован за невыполнение рекламных обязательств.

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Ранее сообщалось об интересе к Родригешу со стороны новичка Серии А "Салернитаны". До перехода в "Динамо" Родригеш играл за японский клуб "Джубило Ивата".