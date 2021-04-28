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среда, 28 апреля 2021 12:16

Суркис щедро вознаградил Луческу

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Суркис щедро вознаградил Луческу
Решение суркиса пригласить Луческу удивило всех. Фото: "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис по достоинству оценил успехи тренера Мирчи Луческу в первый год работы с "Динамо".

За чемпионство и прямой выход в групповой этап ЛЧ румын получил €1 млн бонуса, утверждает GPS.

Луческу возглавил "Динамо" прошлым летом и почти сразу победил "Шахтер" - 3:1 - в Суперкубке Украины. Доминирование киевлян продолжилось и в УПЛ - 23 очка отставания с прошлого сезона превратились в +13 за три тура до финиша текущего.

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Команда имеет шанс завоевать Кубок Украины, в финале которого встретится с "Зарей" - 13 мая. Действующий контракт Мирчи Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года. Он одержал победу без приглашения дорогих легионеров.

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