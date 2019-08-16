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пятница, 16 августа 2019 13:09

Суркис рассматривал на пост тренера "Динамо" известного украинского специалиста

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Суркис рассматривал на пост тренера &quot;Динамо&quot; известного украинского специалиста
Юрий Вернидуб находится без работы после завершения работы в "Заре"

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб мог возглавить "Динамо" Об этом рассказал журналист Сергей Болотников.

"Точно знаю, что Игорь Суркис рассматривал Вернидуба, серьезно рассматривал как вариант. Но не знаю, почему решил в итоге к нему не обращаться", - сказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, Игорь Суркис уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера Динамо после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. Новым наставником команды стал Алексей Михайличенко, который уже возглавлял Динамо в сезонах 2002-2004. Контракт подписан по схеме 2 +

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 24 августа против "Олимпика"

https://football24.ua
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