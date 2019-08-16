Суркис рассматривал на пост тренера "Динамо" известного украинского специалиста

Юрий Вернидуб находится без работы после завершения работы в "Заре"

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб мог возглавить "Динамо" Об этом рассказал журналист Сергей Болотников.

"Точно знаю, что Игорь Суркис рассматривал Вернидуба, серьезно рассматривал как вариант. Но не знаю, почему решил в итоге к нему не обращаться", - сказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, Игорь Суркис уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера Динамо после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. Новым наставником команды стал Алексей Михайличенко, который уже возглавлял Динамо в сезонах 2002-2004. Контракт подписан по схеме 2 +

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" напоминает певца Зиброва. С него чаще смеются, чем ходят на концерты" – пресса о назначении Михайличенко

Следующий свой матч "Динамо" проведет 24 августа против "Олимпика"