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среда, 27 января 2021 17:45

Суркис рассказал, возглавит ли Шевченко "Динамо"

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Суркис рассказал, возглавит ли Шевченко &quot;Динамо&quot;
Андрей Шевченко и Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис не исключает, что Андрей Шевченко в будущем станет тренером киевского клуба.

Наставник сборной Украины может изменить работу после Евро-2021.

"Хороший Шевченко тренер? Судя по результатам - да. Я с ним не работал, мне сложно предполагать. Может ли он когда возглавить" Динамо "? Никогда не говори никогда. То, что он делает со сборной ... Шевченко - это топ -уровень.

Что мне нравится в нем - он не живет прежними заслугами, а идет в ногу со временем. Я с огромным уважением к нему отношусь и прекрасно понимаю, что происходит. Но он действительно выполняет хорошую работу. Вот говорят, что он там взял тренера, туда-сюда ... Надо уметь взять тренера, потому что последнее слово всегда за главным.

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Он мечтает или, возможно, не хочет работать в "Динамо" - мы это не обсуждали. Было бы некорректно поднимать эту тему, пока он возглавляет сборную. Оценка его работы будет после чемпионата Европы, увидим, будет ли он востребован. Если сборная выступит удачно: выйдет из группы - 4+, пройдет дальше - 5 и далее по накопительной ... Возможно, он мечтает работать в "Челси" или в "Милане", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

Андрей Шевченко начал свою тренерскую карьеру в 2015-м году. Сначала работал ассистентом главного тренера сборной Украины, а затем стал наставником команды. Последние 5 лет работает со сборной Украины, которую смог вывести на Евро-2021 и группу А Лиги наций.

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Дата
27
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