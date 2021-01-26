Суркис рассказал, при каком условии продаст "Динамо"

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис готов продать "Динамо", если новый владелец буду развивать клуб.

Суркис готов расстаться с "Динамо", но должен понимать, что новый владелец будет финансово способен развивать клуб.

"Что может меня заставить уйти с поста президента "Динамо"? Вот если вы сейчас скажете, что захотите порулить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите порулить, наверное, я не пойду.

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Если у вас есть смелость порулить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто порулить, болтать и развалить ... Пока я жив, я развалить "Динамо" не дам.

Готов ли я продать "Динамо"? Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал бизнесмен Сергей Курченко для харьковского "Металлиста" (доказал клуб до банкротства -Gazeta.ua), - я готов", - цитирует Суркиса Gordonua.com.

Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 10 июня 2002 года. В текущем сезоне команда лидрируе в УПЛ випередажаючы "Шахтер" на 1 очко.