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пятница, 14 августа 2020 18:17

Суркис рассказал, при каких условиях готов продать Цыганкова

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Суркис рассказал, при каких условиях готов продать Цыганкова
Единственнымим трофеем за время карьеры Виктора Цыганкова является Кубок Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что готов продать лидера команды Виктора Цыганкова.

Только предложение по футболисту должно устраивать киевский клуб и самого игрока.

"Что касается Цыганкова. Луческу мне искренне сказал: он готов любого футболиста отпустить, но если это устраивает три стороны - клуб, который покупает, клуб, который продает, и самого футболиста. А просто такого футболиста, как Цыганков, конечно, никто не отпускает. Такие футболисты, как Цыганков, Сергей Сидорчук, необходимы для достижения задач, которые ставятся перед командой. Однако я как президент клуба гарантирую в отношении любого футболиста, если поступит предложение, которое устраивает всех, я его рассмотрю", - сказал владелец "Динамо" в интервью НВ".

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Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с осени 2016 года.

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