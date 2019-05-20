Суркис рассказал, останется ли Хацкевич на следующий сезон тренером "Динамо"

Игорь Суркис еще не принял окончательного решения на счет тренера в следующем сезоне.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможную смену главного тренера команды в конце сезона, заявив, что пока ни с кем из потенциальных кандидатов на пост наставника бело-синих не общался.

"Думаю над этим. У Хацкевича заканчивается контракт, но я ни с кем не разговаривал. Михайличенко работает спортивным директором, советуюсь с ним, но не более. Смотрю на качество команды, как она прогрессирует. У нас есть шанс сыграть в Лиге чемпионов. В конце сезона у нас будет время, будем решать", — цитирует Суркиса "Профутбол".



Александр Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. До работы в Киеве белорус также тренировал минское "Динамо", "Витебск", "Динамо-2", а также молодежную и главную сборные Беларуси. С киевлянами Хацкевич выиграл Суперкубок Украины в 2018 году.

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"Динамо" в нынешнем сезоне не выиграло ни одного трофея. Киевляне лишились шансов стать чемпионами после сегодняшней победы "Шахтера" над "Зарей".