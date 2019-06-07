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пятница, 07 июня 2019 16:06

Суркис рассказал о трансферных планах "Динамо"

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Суркис рассказал о трансферных планах &quot;Динамо&quot;
Президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует летом серьезно обновлять состав команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал планы на ближайшее трансферное окно. По словам президента "бело-синих", массовых подписаний ожидать не стоит.

"Что касается трансферов, то одно подписания у нас уже есть - это Кадири. Тимчика с "Зари" мы возвращаем, это тоже трансфер, ведь его 2 года не было в команде. Планируем еще усиления - немного, но 1-2 позиции мы рассчитываем усилить.

Главный тренер категорически против того, чтобы усиливаться для количества. Надо подписать такого игрока, который бы сразу помог команде. Мы уже купили Кадири по рекомендации главного тренера. Надеюсь, что он усилит игру команды как в обороне, так и в центре поля. Причем работу над его трансфером мы начали около 2-х месяцев назад - Хацкевич очень хотел этого футболиста, даже несмотря на неопределенность со своим будущим в "Динамо".

У нас есть Булеца, Попов, Цитаишвили, Смирный, Алибеков, которые готовы играть в первой команде. Но они вынуждены выдерживать конкуренцию - возможно, мы отдадим кого-то из них в аренду, чтобы они росли", - рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "Динамо".

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"Динамо в сезоне 2018/2019 занял 2-е место в чемпионате и прекратило борьбу в Кубке Украины на стадии 1/4 финала.

https://football24.ua
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07
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