Суркис прокомментировал возможную отставку Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не подтвердил отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.
По словам босса "бело-синих", он ничего не знает о возможном уходе тренера из клуба.
"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации ", сказал Суркис в комментарии издания sport-express.ru.
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Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 23 июля. В румынский СМИ появилась информация, что наставник отказался работать с киевской командой из-за давления фанатов.
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