"Суркис предложил деньги, которые нигде не заработаешь" - бывший легионер "Динамо"

Горан Попов играл за "Динамо" 4 сезона. Фото: из открытых источников

Бывший македонский защитник "Динамо" Горан Попов рассказал, как в 2010 году состоялся его переход в киевский клуб.

"Однажды на матч сборной Македонии приехали скауты" Динамо "," Шахтера ", мне звонили из Германии, отовсюду. Игорь Михайлович Суркис сказал: "Горан, мы хотим тебя. Никакого "Шахтер", никакой Германии. Приезжаешь ко мне, мы сделаем контракт ".

Я приехал, он взял бумагу, ручку и написал сумму, которую я заработаю за пять лет контракта. Когда он мне показал этот контракт, я согласился сразу. Потому что это очень хорошие деньги, которые в Европе нигде не заработаешь. Ежегодно матче в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы. У меня в "Динамо" была самая большая зарплата за всю карьеру - это точно ", - цитирует Горана Попова" sport.ua "со ссылкой на" Профутбол ".

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Горан Попов был на контракте в "Динамо" с 2010 по 2014 год. Провел за основную команду 32 матча, забил 2 мяча.