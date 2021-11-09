Суркис поднимет зарплату трем талантам "Динамо"

Антон Царенко является одним из наибольших талантом "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" поднимет зарплаты трем своим молодым игрокам.

Новые соглашения получат защитник Антон Боль и полузащитники Антон Царенко и Самба Диалло.

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"Успехи юношеского "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА не прошли незамеченными руководством клуба. Кроме Самбы Диалло, "главными виновниками" назначены два Антона - Боль и Царенко. Их молодежные лайтовые контракты будут пересмотрены. Таким образом, по уровню оплаты труда в резервной команде эта троица присоединится к Вивчаренко и Нещерету", - сообщает "Динамо Киев Inside".

В юношеской Лиге УЕФА "Динамо" уверенно лидирует в группе. Команда Игоря Костюка разгромила "Бенфику", "Барселону" и "Баварию". В активе киевлян 10 очков и они обеспечили себе выход из группы.