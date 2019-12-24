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вторник, 24 декабря 2019 11:31

Суркис не продаст Миколенко в "Манчестер Сити"

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Суркис не продаст Миколенко в &quot;Манчестер Сити&quot;
Виталий Миколенко попал в сборуя самых талантливых игроков Европы

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что не планирует продавать Виталия Миколенко.

"Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба", – цитирует Суркиса "Трибуна".

"Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – сказал Суркис.

Сообщалось, что "Ман Сити" интересуется Миколенко.

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В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 передач в 25 матчах. На счету Миколенко - голевой пас на Ярмоленко в матче отбора Евро-2020 Украина - Португалия - 2:1.

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Дата
24
декабря

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