Суркис не продаст Миколенко в "Манчестер Сити"

Виталий Миколенко попал в сборуя самых талантливых игроков Европы

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что не планирует продавать Виталия Миколенко.

"Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба", – цитирует Суркиса "Трибуна".

"Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – сказал Суркис.

Сообщалось, что "Ман Сити" интересуется Миколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" просит за Цыганкова 40 миллионов – агент

В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 передач в 25 матчах. На счету Миколенко - голевой пас на Ярмоленко в матче отбора Евро-2020 Украина - Португалия - 2:1.