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четверг, 07 мая 2020 09:55

"Суркис называл его "собакой": Вукоевич рассказал, которого футболиста не хватает "Динамо"

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&quot;Суркис называл его &quot;собакой&quot;: Вукоевич рассказал, которого футболиста не хватает &quot;Динамо&quot;
Айила Юссуф мог сыграть в центре обороны и в опорной зоне. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер сборной Хорватии Ю-20 Огнен Вукоевич считает, что киевскому "Динамо" не хватает качественного игрока в середине поля.

По словам Вукоевича команде киевлянам не помешал бы игрок типа Аилы Юссуфа.

"Я считаю, что" Динамо "сейчас нужен еще один опорник европейского уровня, который больше ориентирован на оборону, каким был я.

Но у киевлян есть хорошие опорники, молодежи. Сегодня им не хватает европейского опыта, чтобы в будущем быть хорошими опорными полузащитниками. У нас есть Сергей Сидорчук, который имеет большой опыт, но он бокс-ту-бокс полузащитник, как и Владимир Шепелев.

Но я считаю, что именно полузащитника опорного плана, который мог сыграть больше на оборону, как Юссуф, например, нет. Помню как-то Игорь Суркис назвал игрока такого плана "собакой". Я считаю, что сегодня "Динамо" нужна такая "собачка" - №6, жесткий и европейского уровня, который может сыграть важную роль ", - рассказал Вукоевич для Youtube-канала "Динамо".

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Айила Юссуф выступал за "Динамо" в течение 11 лет. Завершал профессиональную карьеру в составе харьковского "Металлиста".

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