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среда, 27 января 2021 13:20

Суркис назвал лучшего игрока "Динамо" за время своей работы

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Суркис назвал лучшего игрока &quot;Динамо&quot; за время своей работы
Александр Шовковский почти 20 лет играл за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает Александра Шовковского лучшим игроком клуба за время своей работы.

По словам босса "бело-синих", на протяжении многих лет Шовковский всегда выкладывался по полной.

"Лучший игрок "Динамо" за время моего руководства клубом? По времени, проведенному в команде, Шовковский верой и правдой работал на нее. Он никогда не ныл и не стонал. Это настоящий патриот клуба.

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Откровенно говоря, мне никогда не поступало по нему предложений. Возможно, все понимали, что это будет дорогой трансфер. Но, я считаю, что он честно отработал все годы в "Динамо". Да, у него были травмы, но с ним всегда приятно вести диалог. Мы по-прежнему поддерживаем общение.

Я даже тренеру вратарей Михаилу Михайлову говорю: ты одного вратаря за все время подготовил и сидишь, кайфуешь. И к тебе вроде нет вопросов", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

Александр Шовковский провел всю игровую карьеру в составе киевского "Динамо". 2017-го вратарь завершил профессиональные выступления. С лета 2019 года Шовковский работает ассистентом главного тренера сборной Украины.

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