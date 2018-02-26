Суркис нашел нового тренера для "Динамо" в сборной Украины

Рауль Рианчо может возглавить "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины Раулем Рианчо, сообщает "Динамомания".

Испанец ранее работал в киевском клубе с 2014 по 2016 год, когда был ассистентом Сергея Реброва. В этот период киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта вошел в тренерский штаб сборной Украины.

В прошлом туре УПЛ "Динамо" уступило "Вересу" (1:3), а Игорь Суркис раскритиковал подготовку команды к весенней части чемпионата. Киевляне отдалились от "Шахтёра" в турнирной таблице на 6 очков.

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4 марта "Динамо" сыграет дома против "Зари" в заключительном туре первого этапа чемпионата Украины.